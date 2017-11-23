«Клавишевтыкатели»: Мединский прокомментировал интерес пользователей Facebook к фильму «Смерть Сталина»

Глава Минкульта Владимир Мединский прокомментировал фильм «Смерть Сталина» и отметил, что картина особого внимания зрителей не привлекла, а отзыв ленты с проката был интересен лишь «клавишевтыкателям» на Facebook. По словам Мединского, комментаторы в соцсетях и «перевозбужденные журналисты» создали искусственный ажиотаж вокруг «неинтересного» события.

В своем интервью Мединский дал комментарии по ситуации с фильмом «Смерть Сталина». По словам главы Минкульта, опросы, проводимые ведомством, показали, что к картине россияне проявили мало интереса. Коснувшись же темы того, что ситуация с фильмом и скандал вокруг него бурно обсуждается в Сети, Мединский высказался весьма прямолинейно. Всех пользователей Facebook, которые обратили внимание на «Смерть Сталина» политик назвал «бумагомараками, щелкоперами и клавишевтыкателями».

По словам Мединского, тема фильма и скандал вокруг отзыва на его прокат интересна лишь «перевозбужденным журналистам» и пользователям, возомнившими себя выпускниками журфака. Причиной же отзыва лицензии на прокат «Смерти Сталина» политик назвал «оскорбление ветеранов и троллинг памяти о войне», которые присутствуют в фильме.