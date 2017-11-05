Житель Уфы выиграл в лотерею больше 26 млн рублей

Компания «Столото» сообщила о новом победителе, которому посчастливилось выиграть 26 миллионов рублей. Жителю Уфы удалось угадать 5 чисел, билет, который стоил 480 рублей, принес «счастливчику» крупный выигрыш.

Как рассказали в «Столото», «счастливый» билет с многомиллионным выигрышем был куплен в Уфе. Владельцу билета удалось угадать 5 чисел и получить приз не только за эту комбинацию, а еще и 4 выигрыша за 2 угаданных цифры. В итоге, общая сумма выигрыша составляет 26 миллионов 38 тысяч рублей.

В билете за 480 рублей «счастливчик» заполнил 6 полей, 5 из них совпали с итоговой комбинацией розыгрыша 8019-го тиража лотереи «Гослото» «5 из 36». Для получения приза владельцу билета необходимо приехать в Москву и обратиться в компанию «Столото».

Известно, что с общей суммы выигрыша победитель заплатит 13% налога, который удерживается за доходы с физлиц. О том, кто же стал обладателем крупной суммы – пока не сообщается. Личность победителя не будет афишироваться до тех пор, пока он не явится в офис «Столото», сообщили в компании. Из-за случаев, когда мошенники атакуют победителей, имена и адреса «счастливчиков» афишируются редко.