Москвичи переименуют линии метрополитена

Власти предложили москвичам переименовать линии Московского метро. На сайте "Активный гражданин" 15 февраля стартовало голосование, которое предлагает жителям Москвы выбрать, как теперь будут называться линии метро, по номеру, цвету или же сохранится старое название.

Как сказано на сайте, власти Москвы приняли решение переименовать линии метрополитена для удобства граждан. Так, было запущено голосование, в ходе которого москвичам нужно выбрать новое название.

Существуют варианты назвать линии по номеру, то есть называть их "первая", "вторая" и так далее. Определять линии можно и по цвету, что гораздо понятнее для москвичей, так как они давно уже именуют их просто красная, синяя, фиолетовая ветка. Также власти предполагают, что можно оставить и официальные названия веток.

В настоящий момент в голосовании приняли участие более 80 тысяч москвичей. На первом месте пока вариант с сохранением официальных названий линий метро, а далее по цвету и номеру соответственно.