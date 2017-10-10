МАК: Перед крушением Ан-148 пилоты ругались и паниковали

Специалисты МАК расшифровали записи бортового самописца авиалайнера Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. Оказалось, что перед грядущей трагедией пилоты обнаружили неполадку, однако исправить ничего не могли, потому начали паниковать и ругаться.

Как стало известно, сразу же после вылета пилоты самолета Ан-148 заметили, что показания датчиков скорости показывали разные данные и попытались исправить положение. Они стали наклонять самолет к земле, в попытке увеличить скорость, однако это не помогло.

Показания датчиков скорости продолжали показывать неверные данные, а пилоты ругались и кричали друг на друга до тех пор, пока самолет не встретился с землей и не произошла трагедия. Перед самым падением самолета были слышны лишь нечленораздельные звуки, которые выдавали панику летчиков.

Отмечается, что точную причину поломки пилотам Ан-148 так и не удалось понять, потому они не смогли предотвратить авиакатастрофу, в которой погиб 71 человек.