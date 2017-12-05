Андрей Воробьев рассказал о решении проблем с экологией в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подготовил традиционное обращение для жителей региона. В своем выступлении он назвал экологию одной из наиболее актуальных тем для области. По словам чиновника, проблемы экологии будут активно решаться и на протяжении всего 2018-го года. Так, он сообщил, что планируется уделить серьезное внимание переработке отходов, закрытию мусорных полигонов и строительству мусоросжигающих заводов (МСЗ).

Как отметил чиновник, в прошлом году в области число свалок сократилось с 39 до 15. На их месте появятся объекты социального назначения. К примеру, на территории полигона Кучино спортивный парк с санной трассой.

Стоит добавить, что силами «дочки» «Ростеха» — компании «РТ-Инвест» — в Московской области будет построено четыре современных МСЗ. В их работе будет использоваться технология Hitachi Zosen Inova, что позволит производить термическую переработку мусора в энергию.