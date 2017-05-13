Сибирячка похитила сына, которого сама же «похоронила» 5 лет назад

В СМИ появились новые подробности скандального развода семейной пары сибирячки и жителя Подмосковья, которые уже 5 лет не могут решить, с кем из них будет жить их ребенок. Мать, которая ради полной опеки над сыном, покупала свидетельство о его смерти, вновь похитила ребенка и отдавать его законному опекуну не собирается.

Скандал разгорелся еще 5 лет назад, тогда сибирячка и житель Подмосковья «делили» ребенка и мать мальчика «похоронила» по документам и себя и сына. Отец мальчика установил ложность свидетельств о смерти и через суд добился, чтобы сын жил с ним. Женщине разрешили видеть ребенка два раза в месяц, но ей этого показалось мало.

Все это время между бывшими супругами разгорались новые споры. В Сети публиковалось письмо мальчика и видео, где он требует запретить его матери видеться с ним. Отец ребенка, по мнению матери, часто искал поводы для отказа во встречах.

Теперь же, мать, приехавшая погулять с сыном, перевезла ребенка в Пятигорск и возвращать его законному опекуну не намерена. По словам женщины, она хочет воспитывать мальчика и «делить» его с отцом не будет. Получится ли у отца забрать сына обратно – пока не известно. В прошлый раз, когда приставы забирали мальчика от матери, коттедж, где находилась женщина, ее ребенок, бабушка и прабабушка, пришлось брать осадой.