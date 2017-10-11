В Москве расширили доступ к бесплатному Wi-Fi за пределы Садового кольца

Власти Москвы расширяют список бесплатных точек доступа Wi-Fi в городе. Теперь беспроводной интернет доступен и за пределами Садового кольца.

С начала текущего года власти Москвы стали заботиться о том, чтобы расширять список бесплатных точек доступа Wi-Fi в городе. Под их руководством был составлен план, к осуществлению которого удается двигаться уже сейчас. Так, больше чем две сотни улиц имеют беспроводное покрытие сети, воспользоваться которой может любой желающий.

Накануне же сообщили о новых площадках, которые теперь также оснащены бесплатным Wi-Fi. В этот список попала территория за Садовым кольцом, а также пять станций столичного метрополитена. Кроме того, планирование установки дополнительных точек доступа не прекращается. К началу 2019 года их количество достигнет более трех тысяч.