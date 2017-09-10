Автор книги про домогательства «13 причин почему» попал под подозрения в домогательствах

Автор известной книги про домогательства «13 причин почему» Джей Эшер попал под подозрения в домогательствах и по этой причине был изгнан из Общества детских писателей и иллюстраторов. Новость передает таблоид Vanity Fair.

В прошлом году американский писатель Джей Эшер приобрел особую популярность после того, как на большие экраны вышел драматический телесериал, основанный на его одноименной книге «13 причин почему». Эпизодический фильм был особенно популярен среди молодежи, однако нашел отклик и среди взрослых. По этой причине многие наслышаны, что главная его тема – это школьные домогательства. Через свою книгу автор хотел показать, что данная проблема остро стоит среди подростков. Тем не менее, спустя время Джей Эшер попал под подозрения в домогательствах, и из-за этого его исключили из Общества детских писателей и иллюстраторов.

Новость вызвала настоящий фурор среди тех, кто о ней узнал. Многие отмечали, что это несуразность, когда автора публикации про домогательства обвиняют в домогательствах. Тем не менее, позже ситуацию прояснил пресс-секретарь писателя. По его словам, домогательства поступали как раз в сторону Эшера, и уйти – это была лично его инициатива.