В День всех влюбленных католики посыпают головы пеплом

В 2018 году День всех влюбленных пришелся на начало католического Великого поста, так, 14 февраля романтики признаются в любви, а католики посыпают головы пеплом. В этот день для всех приверженцев католического вероисповедания проходит Пепельная среда, что подразумевает молитвы и покаяния с буквальным посыпанием пеплом.

14 февраля 2018 года стало днем, когда католиком придется выбрать, что для них важнее – романтика или вера. В этот день по всему миру традиционно отмечается День всех влюбленных, влюбленные обмениваются признаниями и подарками, проводят романтические свидания и осыпают друг друга лепестками роз.

Для католиков же этот день ознаменовался еще одним событием – началом Великого поста. В Пепельную среду всем верующим следует, по преданиям и традициям, усердно молиться, просить о прощении и посыпать голову пеплом. Такой аллегорический жест символизирует напоминание о том, что протестанты должны помнить – они были прахом и в прах возвратятся.

Так, во всем мире сегодня католики будут осыпать себя пеплом, а влюбленные – розами. Вместо сладостей и ужина с любимыми протестанты будут держать строгий пост и утвердят свою веру молитвой.