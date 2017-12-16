Пользователи составили ТОП подарков на День всех влюбленных

В социальной сети «Одноклассники» был проведен интерактивный тест, который показал, какие подарки ко Дню всех влюбленных наиболее популярны в России. Так, «победу» и первое место в ТОПе подарков получили сладости, которые 51% опрошенных намерены дарить своим половинкам.

Как оказалось, россияне не стремятся потратить много денег на подарки в День всех влюбленных. Многие стремятся ограничиться скромным презентом, не предавая особого значения празднику.

Так, первое место и 51% голосов получили сладости. Чуть больше половину от всех опрошенных решили, что будут дарить своим половинкам вкусные презенты. Чаще всего, в таких случаях дарят пряники в виде сердечек или торты в романтическом оформлении.

Второе место и 24% голосов получил подарок в виде товаров для увлечений. Многие считают, что принадлежности для хобби являются хорошим вариантом для подарка в праздник влюбленных. Третье место и 13% получил, как казалось ранее, один из распространенных подарков – цветы. Лишь немногие готовы дарить букеты и наборы цветов своим половинкам.

Результаты опроса удивили пользователей еще и тем, что украшения и ювелирные изделия планируют дарить лишь 8% респондентов. Также лишь 2% готовы дарить гаджеты и технику.

71% опрошенных намерены провести праздник дома, а остальные хотят сходить в кино или поужинать в ресторане. В тесте-опросе приняли участие 2 600 пользователей. Ранее уже сообщалось о том, что же на самом деле может означать «сердечко» - главный знак праздника Дня всех влюбленных.