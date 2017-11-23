Епископ Тихон фильм «Смерть Сталина» назвал «омерзительным» и «тупым»

Епископ Егорьевский Тихон прокомментировал скандальный фильм «Смерть Сталина». По мнению викария патриарха Московского, данная картина сама по себе является «омерзительной» и показывает власть Союза «ничтожной».

Как утверждает Епископ Тихон в интервью с журналистом одного из СМИ, фильм «Смерть Сталина» он не считает сатирическим. По мнению священника, которого называют «духовником Путина», данная картина пропагандирует среди зрителей образ советского народа и власти того времени, представляя его «ничтожным».

Епископ Тихон уверен, что фильм снят с намерением показать Сталина и советских людей в невыгодном свете. С такими картинами, уверен священник, нужно бороться. Однако, утверждает он, борьба эта должна быть законной и в рамках соблюдения гражданского мира.

По мнению Епископа Тихона, который уже ознакомился с трейлером фильма, картина не достойна затрат времени на ее просмотр. Авторы «Смерти Сталина», уверен священник, намеренно решили своей «тупой и омерзительной» работой показать Россию и ее народ в образе «ничтожных существ, управляемых упырями».