Роскомнадзор потребовал от Maxim удалить шутки о Дерипаске и Рыбке

В редакцию мужского журнала Maxim поступило предупреждение от Роскомнадзора. Федеральная служба потребовала, чтобы с сайта издания удалили все шутки относительно расследования оппозиционного политика Алексея Навального о связях Дерипаски, Приходько и Рыбки.

Навальный рассказал о том, что Роскомнадзор потребовал от журнала Maxim удалить все шутки на тему связи бизнесмена Олега Дерипаски и эскортницы Насти Рыбки, а также зама вице-премьера Сергея Приходько Оппозиционер отметил, что это прекрасное чувство, когда все фигуранты и Роскомнадзор распространяют расследование ФБК.

Стоит отметить, что в сообщении Роскомназдора указано, что решение о запрете на распространение личной информации о бизнесмене распространил Усть-Лабинский районный суд. Отмечается, что в настоящий момент публикация с сайта журнала уже удалена.