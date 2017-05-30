Во "ВКонтакте" продавали футболки и леггинсы с фото погибших при крушении Ан-148

В социальной сети "ВКонтакте" появились паблики, которые продают одежду с изображением на ней лиц погибших в авиакатастрофе с пассажирским лайнером Ан-148 в Подмосковье. Так, желающие нажиться на трагедии, стали продавать футболки с фотографией пилота и леггинсы с лицом стюардессы Ан-148.

Во "Вконтакте" появился паблик под названием "Товары с символикой авиакатастрофы Ан-148", в котором сказано, что по многочисленным просьбам была запущена продажа футболки с лицом пилота рухнувшего самолета. Отмечалось, что футболки выпущены ограниченным тиражом, потому стоимость такого сувенира составляет от 1200 рублей.

В другом паблике, "Хайповый шмот", продавали леггинсы с лицом погибшей стюардессы лайнера Ан-148, цена такому сувениру - 1800 рублей.

На момент написания новости оба паблика в соцсети "ВКонтакте" были уже заблокированы.