Саакашвили рассказал, как его бабушка спасла Сталина от царских жандармов

Михаил Саакашвили недавно посетил вместе с товарищами кинотеатр и посмотрел фильм "Смерть Сталина". Под впечатлениями от фильма он рассказал, как его бабушка выстроила план по спасению вождя и привела его в исполнение.

В соцсети Михаил Саакашвили поделился впечатлениями от просмотра британского фильма о смерти вождя Иосифа Сталина. Он отметил, что посчитал фильм "супер крутым" и порекомендовал подписчикам обязательно его посмотреть.

Также экс-президент Грузии рассказал, что ему внезапно вспомнилась история о том, как его бабушка Тамара разработала план по спасению Сталина от царских жандармов. Женщина самолично вывела Иосифа Сталина за руку из своего дома, где она проживала с отцом. В ответ на спасение Сталин отблагодарил семью бабушки, отобрав у них все нажитое и убив ее отца и брата.

Также он вспомнил, что его учитель английского языка часто гостил в доме у Сталина и ситуация, которую он описывал, довольно схожа с фильмом. Потому политик посоветовал всем посетить кинотеатр и насладиться картиной.