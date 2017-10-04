Минздрав: Сбор останков погибших в крушении Ан-148 будет длиться неделю

Стало известно, что сбор останков погибших во время авиакатастрофы с пассажирским лайнером Ан-148 в Подмосковье будет длиться около недели. Об этом сообщили в Минздраве России.

Как рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова, специалисты на протяжении семи дней будут собирать останки тел погибших в авиакатастрофе. Будут проведены все необходимые экспертизы для опознания погибших для того, чтобы родственники пассажиров рухнувшего самолета могли как можно скорее их похоронить.

Стоит отметить, что Следственный комитет России пообещал, что проведет детальное разбирательство по поводу причин произошедшей аварии.

Напомним, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение лайнер Ан-148 с 65 пассажирами и 6 членами экипажа на борту. Отмечалось, что выжить никому не удалось.