Отменили мероприятия «Московской Масленицы» 12 февраля

Отечественные СМИ сообщают об изменениях, которые затронут мероприятия в честь «Московской Масленицы». Они были назначены на сегодня, 12 февраля, однако проходить не будут. Власти решили отменить их из-за трагедии с крушением самолета Ан-148.

В Москве грядут небольшие изменения, которые коснутся мероприятий в честь фестиваля «Московской Масленицы». Известно, что они не будут проходить в понедельник по ряду причин, главной из которых является вчерашнее крушение самолета Ан-148. В связи с тем, что в Московской области произошла большая трагедия, отменены развлекательные мероприятия. Между тем, по прежнему расписанию пройдут намеченные мастер-классы. Их проведут специалисты.

Такие изменения правительство Московской области посчитало уместными в связи с горем, которое накануне потрясло весь регион. В минувшее воскресенье разбился самолет, который выполнял рейс из авиагавани «Домодедово». В общей сложности на его борту находились 71 человек. В связи с этим в правоохранительных органах начали немедленное расследование, факты о пострадавших будут сообщаться по ходу того, как будет предоставлена достоверная информация.