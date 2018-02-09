Настя Рыбка посоветовала Павлу Дурову нанять секс-тренера Алекса Лесли

Скандально известная "охотница на олигархов" Настя Рыбка рассказала о своих впечатлениях после встречи с создателем "ВКонтакте" и Telegram Павлом Дуровым. Так, Рыбка посоветовала нанять Дурову секс-тренера Алекса Лесли, чтобы перестать бояться людей.

Как отметила девушка, все то, что ей когда-то рассказывали о программистах, подтвердилось после ее встречи с Павлом Дуровым. Она рассказала, что основатель такой крупной соцсети, как "ВКонтакте", должен быть "бомбическим" и должен "офигенно" относиться к миру. То, что Рыбка увидела, ее шокировало.

По словам Насти Рыбки, Павел Дуров довольно закрытый человек, он постоянно прикрывается капюшоном, ни с кем не разговаривает, ходит с охранником и боится, что его будут фотографировать. На встрече с ним девушка отдала Дурову телефон, чтобы он поверил, что она не собирается его снимать, издеваться над ним или что-то еще.

Также Рыбка посоветовала основателю Telegram нанять секс-тренера Алекса Лесли, чтобы научиться искусству соблазнения, открыться перед другими людьми и перестать прятаться. Рыбка отметила, что раньше считала себя поклонницей Дурова, однако теперь она в нем разочаровалась.

Стоит отметить, что сам основатель "ВКонтакте" Павел Дуров никак не подтвердил информацию о встрече со скандальной "охотницей на олигархов" Настей Рыбкой.