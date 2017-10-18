Прокуратура: Весь криминал в Москве держится на приезжих

Прокуратура заключила, что весь криминал в Москве держится на приезжих. Так, московской прокуратуре удалось составить портрет среднестатистического преступника в столице.

В ходе анализа 33 тысяч выявленных виновников преступлений в Москве, прокуратура смогла составить среднестатистический портрет злоумышленника. По статистике, 84% преступлений совершено мужчинами, 73% имели среднее образование, 65% не имеют постоянного дохода или являются безработными, 52% не жители столицы, а 50% злоумышленников находится в возрасте от 30 до 49 лет.

Таким образом можно сделать вывод, что чаще всего преступления в Москве совершают приезжие, которые выросли во время перестройки или в 90-е годы, получили только среднее образование и не работают.

Также отмечается, что за период с 2016 по 2017 год количество убийств и нанесении тяжких телесных существенно снизилось, а две трети уголовных дел составляют кражи и мошенничества.