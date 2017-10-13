В Ростове полицейские составляют рапорты об изгнании бесов

В Сети опубликовали довольно необычный рапорт сотрудника полиции об отказе в возбуждении уголовного дела касательно изгнания бесов. Отмечается, что в Ростове в полицию обратился мужчина и заявил, что бесы хотят украсть его душу, на что полицейский посоветовал запастись святой водой и носить крестик.

Как сало известно, в отделение полиции позвонил мужчина и заявил, что ему требуется помощь в связи с нападением потусторонних сил. Он отметил, что в его разум проникают бесы и пытаются украсть его душу. В своем рапорте офицер отметил, что какого-то определенного территориального места атаки нечистых сил заявитель не назвал, потому ему было отказано в возбуждении дела.

Полицейский также отметил, что посоветовал пострадавшему от бесов мужчине набрать как можно больше святой воды и всегда носить на теле крестик. Офицер посчитал, что это должно сработать и списал в архив обращение о помощи.