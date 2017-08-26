Сериалу "Слепое пятно" удалось раскрыть тайну появления неприятного запаха в Омске

Американскому сериалу "Слепое пятно" удалось раскрыть тайну неприятного запаха в Омске. Оказалось, что все дело в боевом отравляющем веществе, которое производят в Омске и переправляют в большие города Европы, включая США.

По сюжету 6 серии 3 сезона сериала "Слепое пятно", преступники из России производят опасный нервно-паралитический газ циклозарин, который затем переправляют в различные крупные города Европы. Так, производство данного вещества налажено в Омске, откуда злоумышленники и похитили 12 цистерн циклозарина и под видом декораций для съемок кино пытаются доставить его в США. ФБР и ЦРУ пытаются помешать коварным планам преступников и не дать опасному веществу проникнуть на территорию американского государства.

Омичи в соцсетях начали обсуждать происходящее в сериале и отметили, что российским властям уже год не удается понять, с чем связан неприятный запах в Омске, а сценаристам "Слепого пятна" удалось раскрыть эту тайну всего за одну серию.