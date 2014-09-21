Политики будут наказывать тюрьмой за секс до брака и измену

В Индонезии политики рассматривают новый уголовный кодекс, согласно которому за секс до брака и измену планируется наказывать тюремным заключением. Также предполагается наказывать за гомосексуализм.

Как стало известно, у нового закона появилось много противников как среди гетеросексуалов, так и гомосексуалистов. Гетеросексуальные пары хотят заниматься сексом, при этом не вступая в брак, а геи же боятся оказаться в тюрьме за свою любовь. Наказание за секс до брака, измену супругу или гомосексуализм, подразумевает заключение под стражу на срок до пяти лет.

Отмечается, что большое количество политиков предполагает, что новый законопроект сможет привлечь на их сторону ортодоксальных мусульман. В Министерстве здравоохранения Индонезии даже пообещали выпустить специальный документ, согласно которому гомосексуализм будет считаться психическим расстройством.