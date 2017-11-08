Фигурантка секс-расследования Навального назначила личную встречу Путину

Фигурантка секс-расследования Алексея Навального Анастасия Рыбка назначила личную встречу президенту России Владимиру Путину. Она заявила, что готова передать ему информацию о некоторых его сотрудниках, которая нигде не "всплывала".

На своей странице в соцсети Рыбка разместила видеообращение, в котором рассказала, что уже давно успешно проводит различные эксперименты по манипуляции над людьми уровня Олега Дерипаски, Сергея Приходько и Алексея Навального. Также она заявила, что владеет информацией о некоторых высокопоставленных чиновниках, которая никогда нигде не "всплывала" и не вошла в две ее книги.

В связи с этим Рыбка решила назначить личную встречу Путину, чтобы познакомиться и передать ему информацию, которая касается некоторых его сотрудников и лично президента. Девушка заметила, что будет ждать звонка из администрации президента в течение недели, однако что произойдет, если Путин все же не выйдет на связь, она не уточнила.