В Москве в лицее запретили учителям выпускать учеников в туалет без справки

В Москве в лицее № 1795 запретили отпускать учеников с урока в туалет без специальной медицинской справки. Об этом сказано в памятке, которую раздали родителям учеников.

Как сказано в новых правилах лицея, учителя с пятницы, 9 февраля, не имеют права выпускать учеников из класса в туалет во время уроков. Для этого специально существуют перемены и если ребенок не выдерживает 45-минутный урок, ему следует обратиться в больницу и взять специальную справку.

Также появились новые правила относительно ухода ребенка с уроков. В памятке указано, что если родители планируют пораньше забрать ребенка с уроков, им следует заранее подать письменное заявление. В заявлении обязательно нужно указать, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка родитель берет на себя, а также он ответственен за усвоение материала пропущенного урока.

В настоящий момент неизвестно, касаются ли данные нововведения всех учебных учреждений Москвы, столичный департамент образования пока никак не прокомментировал появившуюся памятку.