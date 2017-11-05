"Аэрофлот" повысит комфорт и безопасность пассажиров ужесточением контроля за ручной кладью

Флагман российской гражданской авиации в лице «Аэрофлота» 15 февраля вводит в силу новые, ужесточенные нормы контроля за провозом ручной клади. Их действие распространяется на каждый аэропорт маршрутной сети компании. Она оставляет за собой право отказать в перевозке каждому пассажиру, который не захочет следовать новым правилам. Об этом написала Национальная служба новостей.

По мнению опрошенных НСН экспертов, «Аэрофлот» принял логичное и верное решение. Оно поспособствует повышению комфорта и безопасности пассажиров во время полета.

Так, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заострил внимание на том, что щадящий контроль за провозом ручной клади приводит к возникновению конфликтов между пассажирами. Одни быстро заполняют все свободные места, другие бегают по салону, ища, куда пристроить сумки. В итоге рейс может задержаться. В свою очередь, Борис Рыбак (глава консалтингового агентства «Инфомост») согласился с коллегой и добавил, что правила по провозу ручной клади в салоне имеют обыкновение «разбалтываться». Но в случае с «Аэрофлотом» эта вероятность снижается.