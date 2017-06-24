Путин рассмешил своей концовкой советского анекдота про изнасилование тракториста

Владимир Лисин во время своего выступления перед президентом РФ Владимиром Путиным на съезде союза промышленников и предпринимателей России решил рассказать анекдот времен СССР. Тогда Путин представил свою альтернативную концовку анекдоту про изнасилование тракториста.

Лисин начал рассказывать анекдот времен СССР, который, по его словам, все прекрасно знают. Речь шла о том, что в колхозе обсуждали, что делать с запившим кузнецом, ведь приближалась посевная. Все на собрании предложили свои варианты: лечить, лишить премии, избить и даже изнасиловать. Когда председатель отметил, что насиловать кузнеца нельзя, предложили изнасиловать тракториста, ведь их двое.

Зал по окончанию анекдота посмеялся, а Лисин добавил, что именно так иногда люди принимают решения. Владимир Путин решил внести свою изюминку и отметил, что в конце следовало вместо тракториста назвать доярку и поинтересовался, куда же тянет Лисина.