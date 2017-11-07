Ушел из жизни звезда фильма "Табор уходит в небо" Дмитрий Бузылев

В России ушел из жизни звезда советского фильма "Табор уходит в небо" Дмитрий Бузылев. На момент смерти советскому актеру театра и кино исполнилось всего 62 года.

Как стало известно, Дмитрий Бузылев продолжительное время боролся с болезнью, которая, в результате, победила, и актер умер. Его смерть наступила в среду, 7 февраля, артисту на тот момент исполнилось 62 года. Похороны Дмитрия Бузылева состоятся 11 февраля на Пыхтинском кладбище. Многие коллеги звезды "Табор уходит в небо" уже принесли свои искренние соболезнования родным и близким Бузылева.

Стоит отметить, что о смерти артиста сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Напомним, что зрители запомнили его по исполнению ролей брата Рады в "Табор уходит в небо", цыгана Мити в "Сибириаде", а также цыгана Ильи в "Жестоком романсе".