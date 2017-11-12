Заявление Рыбки о групповом изнасиловании на яхте Дерипаски оказалось троллингом

Анастасия Рыбка, которая рассказала о том, что группа людей изнасиловала ее на яхте миллионера Олега Дерипаски, заявила, что все это является троллингом. Она отметила, что только 5% ее подписчиков удалось распознать троллинг.

В Сети Рыбка написала, что только 5% подписчиков поняли, что на самом деле ее заявление является троллингом, остальные же решили, что все "серьезно". Также Рыбка отметила, что всем девушкам нравится, когда мужчины в любом возрасте проявляют к ним сексуальный интерес. Девушка отметила, что следует радоваться тому, что мужчины на яхтах отдыхают с девочками, а не обвинять их. По ее словам, секс нужно поощрять на государственном уровне, особенно тогда, когда наблюдается демографический спад.

Напомним, ранее оппозиционер Алексей Навальный опубликовал еще одно расследование о коррупционной связи между Олегом Дерипаской и Сергеем Приходько. Фигурантом этого расследования стала и Анастасия Рыбка.