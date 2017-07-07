В Петербурге коммунальщиков обвинили в попытке испортить детям настроение

В Санкт-Петербурге коммунальщиков обвинили в том, что они попытались испортить детям настроение. Так, в Центральном районе Петербурга сотрудники коммунальной службы хотели снести снежную горку, построенную для детей.

Как рассказали общественники, в Центральном районе коммунальщики хотели снести снежную горку, вылепленную для детей в Овсянниковском саду. Они приехали на тракторе, чем существенно подпортили детям настроение. Отмечается, что горку из снега построили местные жители, так как власти отказались построить деревянную горку для детей.

Несмотря на то, что взрослые люди приехали разрушить горку детей, малыши не испугались, выстроились в цепочку перед ней и тем самым отрезали коммунальщикам путь. Также дети начали закидывать трактор снежками и в скором времени сотрудник коммунальной службы вынужден был уехать, так и не тронув горку.

В социальных сетях коммунальщики написали, что вместо того, чтобы расчищать тротуары от снега, сбивать сосульки, чистить крыши, коммунальщики портят детям настроение и пытаются отнять у них единственную горку во дворе.