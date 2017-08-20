Собянин пообещал строителям поднять их зарплату

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин обратился к строителям и пообещал поднять им зарплату. Изменение расценок будет касаться тех работников, которые будут наниматься на выполнение городских заказов.

Столичный мэр Сергей Собянин накануне собрал на заседании коллег из стройкомплекса Москвы, чтобы обсудить, как можно решить проблему нехватки рабочих для выполнения заказов от города. Также он предложил свой вариант того, как увеличить число желающих трудиться на таких объектах, и следом пообещал, что свою задумку исполнит.

Так, Собянин напомнил присутствующим на заседании, что Москва – это крупный город, в котором уже построено очень много крупных объектов. Между тем, он подчеркнул, что они не появились сами собой, а были построены кем-то. Все это большой труд, который должен быть оплачен так же высоко. По этой причине он постановил, что зарплата строителей должна быть поднята.

Кроме этого, мэр обратился к частным застройщикам с побуждением последовать примеру города, ведь принцип в этой сфере остается тот же. По его словам, увеличить зарплату строителям может быть нелегко, однако они действительно заслуживают такой меры.