Столичный учитель был назначен общественным советником Исаака Калины благодаря телезрителям

В течение двух недель у учителей Москвы была возможность использовать ресурс «Московская электронная школа» для того чтобы задать вопрос Исааку Калине (лидер Департамента образования столицы РФ). В общей сложности было отправлено свыше ста пятидесяти вопросов. Три наиболее актуальные темы получили широкое обсуждение в рамках состоявшегося 6 февраля выпуска передачи «Вопросы, важные для всех!» на Московском образовательном телеканале. Об этом сообщил официальный портал Мэра Москвы.

В ходе программы Исаак Калина сделал выбор в пользу учителя математики ш. № 1519 Александра Уманского, как своего нового общественного советника. Отмечается, что перед этим 45% телезрителей назвали самым интересным вопрос этого педагога, который заинтересовался возможностью интеграции «МЭШ» с городскими проектами для его развития. Как подчеркнул Исаак Калина, интеграция «МЭШ» со всеми проектами столицы должна проводиться естественным путем, а не с использованием административного ресурса. Сейчас учитель — главное лицо этой системы, самостоятельно решающий, какие разработки предлагать и использовать.