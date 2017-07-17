Путин присвоил погибшему в Сирии пилоту звание Героя России посмертно

Владимир Путин, глава России, подписал указ, согласно которому пилоту Су-25 майору Роману Филипову, погибшему в Сирии, присваивается звание Героя РФ посмертно. Данные об этом имеются на сайте Кремля.

Владимир Владимирович сегодня подписал указ, в котором сообщается, что майору Роману Филипову, погибшему в Сирии, присвоят звание Героя России. На сайте администрации президента опубликован документ указа, в котором сказано, что звание Героя России Филипову будет присвоено посмертно, за мужественность, героический и отважный поступок, который он совершил во время исполнения воинского долга.

Напомним, что в провинции Идлиб 3 февраля был сбит российский самолет Су-25. На его борту находился Роман Филипов, который занимался патрулированием. Боевики подбили самолет, попав снарядом в двигатель ракеты, из-за чего пилот вынужден был катапультироваться. На земле он продолжил сражаться с террористами, однако, не дождавшись подкрепления, взорвал гранату и погиб, чтобы не попасть в плен.