Раздраженные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами

В Москве, раздраженные ночной уборкой снега жители, стали закидывать яйцами дворников и спецтехнику, а также расстреливать ее из травматических пистолетов. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В последнее время в России наблюдается аномальное количество осадков, из-за чего коммунальщикам приходится работать по ночам, чтобы справляться со снежными горами. Однако это не нравится москвичам, которые ночью желают спать, а не слушать, как работает спецтехника и во дворах скребут лопатами дворники. В связи с этим из окон домов в дворников стали бросать яйца и другие продукты питания, раздраженные москвичи даже воспользовались оружием, чтобы отпугнуть рабочих. Они стали стрелять из травматических пистолетов по снегоуборочным машинам в надежде, что шум прекратится.

Петр Бирюков обо всем этом рассказал в эфире радиостанции "Вести ФМ". По словам заммэра, таких примеров масса. Он также обратился к москвичам с просьбой войти в положение и немного подождать, так как дворникам и так не просто, ведь им приходится работать даже ночью. Он отметил, что рабочие не виноваты в погодных условиях, поэтому не стоит наносить им вред.

По словам Бирюкова, жителям Москвы следует проявить сочувствие к рабочим и переждать этот период, ведь приятнее жить в чистом городе, без пробок и аварий на дорогах, а также без снежных сугробов во дворах.