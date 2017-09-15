В Ростове "невзрачную" иномарку пенсионера-инвадида эвакуировали к приезду Путина

В Ростове-на-Дону к приезду российского президента Владимира Путина украшали город. В первую очередь, была эвакуирована на штрафстоянку "невзрачная" машина пенсионера-инвалида, которая стояла во дворе дома на проспекте Шолохова.

Как рассказал пенсионер, свой старый автомобиль Hyundai Accent оставил во дворе дома, так как в зимний период практически им не пользуется. Однажды он вышел во двор и не заметил своей машины, сразу же принялся звонить родственникам. Близкие пенсионера-инвалида отправились в полицию писать заявление об угоне, однако, как выяснилось, никто и не пытался угнать Accent.

Изначально версия с угоном казалась сомнительной, так как авто было не на ходу. Для этого понадобился бы эвакуатор, что слишком привлекает внимание. Автомобиль пенсионера нашли на одной из штрафстоянок Ростова. Как оказалось, 31 января сотрудник администрации Первомайского района прошлись по предполагаемому маршруту Путина и заметили зеленый Hyundai, который портил весь вид. Его приказали эвакуировать на штрафстоянку.

Пенсионер обрадовался, что его автомобиль нашелся, однако оказалось, что при транспортировке его повредили. Были разбиты зеркала, а также помяты передние крылья. На все требования племянника пенсионера объяснить, откуда взялись повреждения, работники штрафстоянки отметили, что автомобиль уже такой и доставили. Также они пригрозили выписать штраф пенсионеру в размере 30 тысяч рублей.