Роструд: Опоздание на работу из-за снегопада теперь считается уважительной причиной

Теперь уважительной причиной для опозданий на работу считаются снегопады, гололед, мокрый снег и другие сложные погодные условия. Такое заявление сделал замглавы Роструда Иван Шкловец.

Шкловец отметил, что в России в настоящий момент наблюдаются сложные погодные условия, которые препятствуют нормальному движению транспорта на дорогах, из-за чего работодатели столкнулись с частыми опозданиями сотрудников на службу. Он заявил, что начальник не имеет права оштрафовать сотрудника, который опоздал, ведь иногда для этого существуют уважительные причины.

Так, если человек задержался из-за сильного снегопада, гололеда, мокрого снега или других сложных погодных условий, это отныне будет считаться уважительной причиной.

Роструд также призвал россиян не злоупотреблять данной уважительной причиной, а заранее планировать свой маршрут на работу так, чтобы не создавать неудобств работодателю и не нарушать рабочий процесс.