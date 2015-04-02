Стали известны подробности последней миссии погибшего в Сирии пилота Су-25

СМИ стали известны подробности последней миссии пилота российского Су-25 Романа Филипова, который стал жертвой террористов в Сирии и погиб. Отмечается, что Филипов всего лишь выполнял обычное задание по патрулированию.

Как пишет издание "Коммерсантъ", пилот проводил патрулирование провинции Идлиб. Для того, чтобы перестраховаться, Филипов вылетел вместе с полным боекомплектом. Все шло довольно неплохо до тех пор, пока боевики не выпустили ракету, которая угодила в двигатель самолета. Несмотря на это, Филипов попытался сделать так, чтобы самолет не рухнул и позволил выполнить посадку, однако система управления дала сбой и ситуация стала катастрофической.

Тогда пилот решил катапультироваться из падающего самолета. Боевики заметили в небе парашютиста и открыли огонь. Филипову чудом удалось приземлиться и найти укрытие, из которого он и сражался с террористами. Пилоту пришлось подорвать себя гранатой, чтобы не оказаться в плену у боевиков.