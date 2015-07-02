В Петрозаводске планировали провести гей-парад в День всех влюбленных

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что в администрацию подали заявку на проведение гей-парада. Гомосексуалисты планировали провести парад 14 февраля, в День Святого Валентина, на набережной Варкауса.

Во время пресс-конференции мэр рассказала, что всего в мэрию подали три заявки на проведение различных мероприятий. Также она отметила, что всем заявкам готовятся мотивированные отказы. Мэр поделилась, что в администрацию поступило предложение провести гей-парад в Петрозаводске. По ее словам, организатором акции является москвич, который и ранее подавал заявки на проведение подобного шествия.

Мирошник рассказала, что в проведении парада гомосексуалистов будет отказано, так как на это существует целый ряд причин. Во-первых, одна из причин это организация движения. Парад будет мешать передвижению автомобилей и пешеходов. Во-вторых, запланировано множество других мероприятий в День всех влюбленных, заявки на которые поступили гораздо раньше.

Стоит отметить, что такие же инициативы были выдвинуты и в других небольших городах России, например, в Мурманске и Мурманской области. По некоторым данным, инициатором проведения гей-парадов в России является один и тот же человек.