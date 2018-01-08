Мультфильм "Тайна Коко" в США получил почетную премию Annie

Полнометражный мультфильм "Тайна Коко" заслужил в США Annie - почетную премию среди анимационных работ. 3 февраля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, была организована церемония награждения лучших.

Мультипликационный фильм производства режиссеров Эдриана Молины и Ли Анкрича выпущен студией Pixar. Сюжет повествует о музыкальном приключении мексиканского мальчика во время традиционного в Мексике события - Дня мертвых. Мигель оказался в мире мертвецов, чтобы найти себе наставника.

Ранее "Версия" публиковала материал о том, что работе присудили ещё и "Золотой глобус". "Тайну Коко" также номинировали в соответствующей категории кинопремии "Оскар". Помимо главного приза, организаторы ещё десяток наград. Среди прочего, судьи высоко оценили великолепный сценарий и профессиональную режиссуру, которой лента превосходила своих конкурентов.