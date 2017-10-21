Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США за картину "Форма воды"

3 февраля Гильермо дель Торо, режиссер из Мексики, за кинокартину "Форма воды" удостоился премии Гильдии режиссеров США. Церемония, 70-я по счету, прошла в Лос-Анджелесе.

Сюжет фильма мексиканского автора повествует о любовных отношениях немой девушки-уборщицы и человека-амфибии, которая развивается в пределах некой засекреченной лаборатории. В нем использованы пародийные элементы, касающиеся штампов Голливуда, существовавших в 60-х годах. В композиции также задействованы фрагменты мюзиклов и карикатуры на советских шпионов периода "холодной войны".

"Форму воды" ранее уже отметили "Золотым глобусом" и номинировали на "Оскар" в 13 категориях. Эксперты утверждают, что команда Гильермо дель Торо имеет все шансы рассчитывать на успех, ведь представлена в наибольшем числе номинаций.

Тем временем критики обвинили создателя в плагиате советского продукта "Человек-амфибия", снятого по роману Александра Беляева в 1962 году, и американской "Твари из Черной Лагуны", вышедшей на экраны в 1954. Автор отрицает копирование сюжетов и заявляет, что таких фильмов не видел.