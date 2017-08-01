Губернатор Сахалина подарит щенков за лучший рецепт семейного счастья

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко недавно объявил конкурс на самый лучший рецепт семейного счастья. Победителям достанутся три щенка породы марремы, которых произвели на свет собаки губернатора.

Недавно в Instagram Кожемяко объявил конкурс, участникам которого следовало рассказать о лучшем рецепте семейного счастья, поделиться, что они считают залогом хороших семейных отношений. Призом стали три щенка породы марремы, которые появились у собак Кожемяко. Участие в конкурсе принимали более 500 подписчиков губернатора, он отметил, что все рецепты были довольно хороши, потому сложно остановиться на каком-нибудь одном.

Как рассказал Олег Кожемяко, судя по присланным рецептам, на Сахалине живут довольно чуткие, а главное, отзывчивые люди. Многие поделились своими рецептами семейного счастья, выделить кого-то одного губернатор не смог, поэтому владельцами щенков стали сразу три семьи. Их имена Кожемяко разместил там же, в соцсети, и отметил, что в ближайшее время его представители выйдут на связь с победителями.

Отметим, что губернатор Сахалинской области не стал раскрывать остальным подписчикам рецепты счастья, которые прислали победители. Возможно, данные письма он опубликует позднее, отдельным постом.