Брянск заполнили снеговики-железнодорожники

Массовое появление снеговиков отмечается в парке железнодорожников Фокинского района Брянска. Здесь можно найти поезда, работников железной дороги, клоунов и других персонажей.

Фото необычных снеговиков уже выставлены в интернете. По всей видимости, к лепке снеговиков все подошли ответственно и поприносили из дому всю ненужную утварь. Для создания снеговых произведений были скооперированы целые команды. В задачу каждой команды входило вылепить самого необычного снеговика. Для оформления разрешили использование красок, украшений, и всего, что под руку попадется. Главной задачей стало сделать снеговую скульптуру яркой и запоминающейся. За старания победителей поощрили некими призвами. Однако пока не известны ни имена участников, ни итоговых победителей соревнований.