Мосгортранс не подтвердил информацию о задымлении трамвая

На Ленинградском шоссе произошло приостановление трамваев. По предварительной версии, это было задымление. Однако вникнув во все детали, оказалось, что это всего лишь временное испарение влаги, которое выходит из под нижней части вагона.

Мосгортранс дал свои комментарии по этому поводу, что это всего лишь испарение влаги, которое не представляет никакой опасности для пассажиров. Но для проверки трамвая весь транспорт был остановлен, а пассажиры эвакуированы. Так как нужно было проверить все версии задымления.

В зимнее время часто можно встретить такое явление, но для перестраховки, все движение приостанавливается.