Иностранные уфологи активно обсуждают таинственный луч света над Чувашией

Иностранные уфологи начали активно обсуждать снимок таинственного луча света, возникший в небе над Чувашией во время заката. Сделанная очевидцем фотография была опубликована в социальных сетях.

Автор пишет, что выйдя на балкон многоэтажки в конце светового дня заметил яркий оранжевый луч, который исходил из-за горизонта около 15 минут. Он попытался отыскать объяснение такого явления на интернет-ресурсах. В Википедии есть информация об определенных атмосферных образованиях под названием "гало", которые проявляются чаще всего при восходе или закате солнца.

Однако жителя Чувашии не удовлетворила собранная информация. Он отнесся к ней с недоверием из-за того, что за всю свою жизнь никогда ранее не сталкивался с подобным. Его единомышленниками стали зарубежные теоретики, которые также не хотят верить в голографическую природу свечения. Они продолжают размышлять над объяснением.