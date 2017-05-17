Лидер России Владимир Путин открыл историческую квест-комнату в Волгограде. Интерактивная композиция посвящена Сталинградской битве.

2 февраля действующий президент России посетил Волгоград с рабочим визитом. Не обошел лидер страны тему Сталинградской битвы, 75-летие окончания которой отмечается во всей России.

Особенные мероприятия в этот день были запланированы в героическом городе на Волге. Политик прибыл в недавно открывшийся музейный интерактивный комплекс, расположенный в пойме реки Царицы «Россия – моя история». Там глава государства сначала ознакомился со всеми композициями. Затем принял участие в открытии еще одной квест-комнаты, где участникам игры предстояло держать оборону «Дома Павлова» атрибутами и вооружением того времени.

Подростки, принимавшие участие в создании этой композиции, попросили Владимира Путина лично поучаствовать в ее открытии и нажать вместе с ними на синюю кнопку. Президент РФ с радостью согласился. Затем молодые люди сделали ряд фотографий на память.