Горнолыжный комплекс в Балашихе пополнят новая трасса и скалодром

В 2018 году новая трасса и скалодром пополнят горнолыжный комплекс "Лисья гора" в подмосковной Балашихе. Такую новость опубликовала пресс-служба окружного правительства со слов гендиректора учреждения Сергея Капитонова.

Руководитель комплекса сообщил, что причиной расширения стала высокая популярность "Лисьей горы" среди посетителей. Запланированная трасса предназначена для детских занятий в горнолыжной секции. Инфраструктура также расширится за счет скалодрома и площадок под пляжный волейбол. Сергей Капитонов отметил, что помимо спортивных объектов организация намерена расширить зону парковки, улучшить систему логистики и подъезды к горе.

Глава городского округа Сергей Юров заявил, что бюджет выделит 50 миллионов рублей для развития "Лисьей горы". Это будет осуществлено в рамках программы благоустройства парковых территорий у реки Пехорка. Он добавил, что сюда приезжают заниматься спортсмены не только из Балашихи, но и из других российских городов. В летний период на ней проходят соревнования.