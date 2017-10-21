В Москве ввод наземного метро не помешает жителям и транспорту. Об этом заявил представитель столичных властей заммэра Марат Хуснуллин.

В Москве намерены в ближайшее время приступить к реализации еще одного крупного транспортного проекта. Предусмотрено, что будут построены и реконструированы дополнительные ветки метро, функционирующие как наземный скоростной пригородный транспорт. Он получил название Московские Центральные диаметры (МЦД) в противовес открывшейся недавно электричке МКЖД.

Власти российского мегаполиса заверили, что ввод новой системы транспорта будет происходить поэтапно и не повлияет на работу других видов московского транспорта, а также жителей города.

Предполагается, что все новые ветки наземной электрички войдут в общую систему метрополитена, формируя с ним пересадочные комплексы.

Ранее заместитель главы Москвы Марат Хуснуллин заявил, что развлекательный парк «Остров мечты» будет введен в эксплуатацию в 2019 году.