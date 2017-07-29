Только 10% жителей Тюмени правильно отвечают на вопросы об истории города

Жителям Тюмени провели викторину «12 ключей от города», где они в режиме он-лайн отвечали на вопросы. Только 10% знают историю на отлично.

Викторина проходила в одной из социальных сетей, где создана группа «Тюмень- наш дом». Всем участникам задавались вопросы об истории города, только 10% из них ответили все правильно. Тем самым они проложили себе дорожку во второй тур, где должны будут ответить на пять вопросов. Правильно ответив на вопросы, можно будет получить первый серебряный ключ. На протяжении нескольких недель, каждую пятницу в созданной группе можно увидеть новое задание, при его успешном выполнении можно попасть в число победителей, которые получают серебряные ключи, как символ того, что знаешь историю города.