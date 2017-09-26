В Воронеже от пневмонии скончался диджей и радиоведущий Михаил Сергеев

3 февраля в Воронеже известный 48-летний диджей и радиоведущий Михаил Сергеев скончался от пневмонии. Об этом пишут региональные издания.

Михаил Сергеев в период болезни отказался ложиться в больницу и продолжал работать в тяжелом состоянии, невзирая на риски. Прием медикаментов он осуществлял самостоятельно. Прощальная церемония и похороны покойного состоятся 5 февраля на Юго-Западном кладбище.

DJ Sergeev приобрел знаменитость в начале 90-х годов. Трудился на радиостанциях "Русское Радио", "Борнео", "Европа Плюс", а последние силы отдал Dfm. В 1993 году он создал собственную группу MMM, которая была очень популярна среди жителей Воронежа.

Помимо авторской деятельности Михаил Сергеев также спродюсировал и организовал большое количество разнообразных фестивалей, вечеринок, проектов, а также других развлекательных мероприятий. Считается, что именно он представил широкой аудитории Михаила Гребенщикова.