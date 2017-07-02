Экс-чиновник Великобритании рассказал о кораблях пришельцев из космоса

Экс-чиновник Великобритании Ник Поуп рассказал о кораблях пришельцев из космоса. Согласно его словам, НЛО тщательно скрывают в секретных ангарах.

Чиновник из Великобритании ушел около двадцати лет назад с государственной службы, чтобы вплотную начать поиск и изучение инопланетных существ. По словам Ника Поупа, он находился в составе правительственной группы, когда изучал проблемы прибытия на нашу планету НЛО из дальнего космоса. В середине 90-х годов прошлого века он лично составил план по нейтрализации инопланетян в случае их нападения на землян.

Экс-чиновник утверждает, что подобный сценарий событий вовсе не выдуман и имеет место быть. Также британец поведал, что корабли инопланетных существ находятся в ангарах и тщательно скрываются правительством от общества. Также ученые неоднократно изучали образцы кожи и ДНК инопланетян.

Выяснилось, что генные связи близки к земным животным организмам, из чего можно сделать вывод, что «зеленые человечки» могут быть дальними родственниками людей. Подобные исследования проводились вплоть до 2006 года в Великобритании, а затем были заморожены.