В Тверской области крестили осужденных из ИК-6

В Тверской области крестили осужденных из исправительной колонии №6. В таинстве христианского обряда принимали участие трое мужчин.

Накануне прошло мероприятие в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что расположен в городе Бежецке Тверской области. Обряд крещения приняли трое осужденных первый раз в своей жизни. Сообщается, что христианская традиция проходила в присутствии местного священника и представителей УФСИН РФ.

Богослужитель рассказал осужденным, что подобный обряд нужен для душевной потребности и предполагает изменения в укладе всей дальнейшей жизни. Служитель церкви напомнил, что теперь мужчины, осужденные за различные преступления, вступают на новый шаг развития.

Ранее в этой же колонии позволили проведение венчания. В прошлом году обвенчался с избранницей осужденный, который выйдет на свободу только через 15 лет.