В Великобритании начали повторный показ сериала «Друзья». Зрительский интерес к американскому ситкому неожиданно вернулся на рекордные показатели.

Не так давно в сетку трансляций сервиса Netflix попали старые серии телепроекта «Друзья». Согласно полученным цифрам рейтинга, популярность у ситкома со временем не падает. В Великобритании вновь решили вернуться к показу «Друзей» на телевидении. Считается, что больше всего народа фильм смогли посмотреть в начале века. Только в последний премьерный сезон 2004 года его увидели более десяти миллионов жителей Великобритании.

Согласно проведенным опросам среди взрослого населения Соединенного Королевства, примерно треть граждан страны когда-либо видели хотя бы несколько серий «Друзей». Самые большие симпатии у британцев вызвал персонаж Мэттью Пери Чендлер. Также среди самых популярных у зрителей оказались герои Джоуи, Фиби и Рейчел. Остальные набрали не столь значительное количество голосов.